Volley, Prima Divisione. Quiliano pigliatutto: stendardo e Serie D

Vola in alto l'aquila della Polisportiva Quiliano . Tanto in alto da acciuffare la promozione in serie D con tanto di stendardo.

Le ragazze di Antony Miele hanno firmato una stagione quasi perfetta perdendo soltanto due gare nella regular season. Un ruolino di marcia che, come si suol dire, ha consentito loro di “ammazzare il campionato”.

Ma si sa, lo sport nasconde sempre delle insidie e la paura di sperperare quanto di buono creato durante la stagione in una final four da dentro fuori può giocare brutti scherzi. Non è stato però il caso del Quiliano: nel quadrangolare svoltosi nel palazzetto dello sport di Finale Ligure, il sestetto biancorosso ha superato in scioltezza una realtà blasonata come l'Albenga (parziali 25-15 25-15 25-20), staccando così il pass per la Serie D, per poi togliersi lo sfizio di ergersi a campione vincendo anche la finalissima contro il Planet Volley (25-17, 25-16, 25-16 ).