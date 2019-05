Calcio, Finale. Ghigliazza difende la stagione dei giallorossi: "Un trofeo in bacheca lo abbiamo riposto"

E' passato quasi un mese dalla fine del campionato di Eccellenza, e tra l'annata appena conclusasi e la programmazione di quella che invece inizierà tra circa due mesi, è tempo di riflessioni per gli addetti ai lavori.

Non si fa eccezione in casa Finale, dove ad analizzare i nove mesi appena passati dei giallorossi ci ha pensato Jacopo Ghigliazza, centrocampista varazzino uomo chiave del centrocampo finalese.

Jacopo, un'annata non senza gioie ma anche con alcune delusioni.

"E' vero, qualche critica alla nostra stagione è arrivata. Forse qualcuno si attendeva di più di quanto abbiamo fatto, ma bisogna considerare che un trofeo in bacheca lo abbiamo messo, ed è la Coppa Italia, competizione sempre poco considerata ma da chi la perde, anche se in fondo non credo che al Rapallo abbia fatto piacere cedere in finale".

Forse la delusione è nata proprio dal cammino in Coppa che aveva creato in voi certe aspettative.

"Il girone e la semifinale li abbiamo superati brillantemente contro squadre come Vado e Cairese, prima e terza forza del campionato, e col Pietra, il quale ha disputato una buona stagione. Forse può essere vero, ma dobbiamo ricordarci anche quanto fosse giovane la rosa: basta pensare che tra i più "anziani", se così si può dire, c'erano giocatori come Vittori e De Benedetti che non avevano nemmeno ancora ventidue anni, oppure una bella sorpresa come Conrieri che veniva comunque dalla Prima Categoria".

Avete affrontato anche un cambio di tecnico, passo mai semplice.

"E' dispiaciuto a tutti noi perdere un mister come Caverzan. Quello è stato senz'altro il momento più difficile della stagione, contando che la domenica successiva alle dimissioni abbiamo poi perso in casa col Molassana per due disattenzioni pur non meritando di andar sotto. Però i complimenti vanno anche ai mister Porzio e Sgambato che si sono presi la responsabilità di guidarci in un momento così delicato e portarci a concludere serenamente il campionato".

Hai citato il Vado, tua ex squadra. Come giudichi il loro campionato?

"Hanno vinto, e a chi vince vanno fatti senza dubbio i complimenti. Credo che alla fine la squadra di mister Tarabotto abbia dimostrato sul campo di avere i valori giusti per conquistare una meritata promozione".

Quale sarà ora il tuo futuro?

"Sinceramente ora tutti i miei pensieri vanno allo studio, non ho ancora ben pensato a cosa farò l'anno prossimo calcisticamente parlando. Restare a Finale o cambiare aria? Non saprei rispondere ora. Quel che è certo è che in giallorosso ho trovato una piazza che può crescere ed un gruppo di lavoro eccezionale, con compagni e staff".