Calcio. Juniores Nazionali, il primo round tra Savona e Chieri finisce 1-1: a segno De Riggi e David a metà ripresa

SAVONA - CHIERI 1-1 (58' De Riggi, 68' David)

FINISCE LA SFIDA DEL "PICASSO": SAVONA E CHIERI PAREGGIANO 1-1 NELL'ANDATA DEGLI OTTAVI DELLE FINALI NAZIONALI JUNIORES. Ritorno sabato pomeriggio in Piemonte

92' altro corner per gli ospiti, ultimi due giri di lancette prima del fischio finale

91' sfuma una buona occasione a favore degli striscioni, libera la propria area la difesa del Chieri dopo una punizione dalla trequarti calciata da Zola

90' quattro minuti di recupero

89' fallo di mano di un giocatore in maglia azzurra, riparte l'azione del Savona

88' calcio d'angolo per i piemontesi, che chiudono la gara in attacco

85' Errico richiama in panchina Kallon, al suo posto Pecar

82' azione insistita del Chieri, si salva la difesa biancoblù

76' il tecnico biancoblù si gioca le carte Giusto e Molina, fuori Dorno e Gueye

73' prende coraggio l'undici di Errico dopo la rete del pareggio, fondamentale in vista della gara di ritorno in programma sabato in Piemonte

68' DAVID, IL PAREGGIO DEL SAVONA: preciso diagonale rasoterra del numero dieci biancoblù, che raccoglie una corta respinta della difesa piemontese prima di trafiggere l'incolpevole Maggiolo

65' entra in campo Mehmetaj, fuori Giorgi

63' timida e confusa la reazione del Savona, che si affida solamente a inopportuni tiri da distanza impossibile...

58' IL CHIERI E' IN VANTAGGIO: zampata di De Riggi all'altezza dell'area piccola, Berruti tocca solamente la sfera che termina poi la sua corsa in fondo al sacco. Rete pesantissima per i piemontesi, 0-1 il parziale

54' faticano gli striscioni in fase offensiva: si sente l'assenza di Filippo Dapelo, autentico trascinatore della squadra in tutto il girone di ritorno

52' annullato a De Riggi il gol dell'1-0, posizione di offside del centravanti piemontese

50' tentativo forzato di Gueye dalla lunghissima distanza, Maggiolo controlla la sfera che termina direttamente sul fondo

46' ricomincia la sfida senza alcuna sostituzione

SECONDO TEMPO

45+1' squadre al riposo sullo 0-0 dopo un minuto di recupero

44' girata di prima intenzione di Gueye, manca però la precisione nel sinistro del possente attaccante biancoblù

40' non riesce a incidere Yayah Kallon, spostato già da sinistra a destra per cercare di impensierire la retroguardia bluceleste

33' ferita al sopracciglio sinistro per Serbouti, necessario l'intervento dei sanitari

29' pericoloso il Chieri con Benassi, ma il suo destro viene deviato con il corpo da Zola

26' prende coraggio la squadra di Errico, diagonale di Giorgi che non impensierisce l'estremo difensore piemontese. Match sempre equilibrato con fiammate da una parte all'altra

25' Kallon lancia Gueye a tu per tu con Maggiolo, strepitosa la chiusura difensiva di Nouri che ferma l'attaccante biancoblù pronto alla battuta a rete

24' ci prova Botto dal limite dell'area, conclusione fuori misura che termina sopra la traversa della porta difesa da Berruti

21' fermato Bianco in posizione di fuorigioco

16' partita abbastanza spezzettata in questo primo quarto d'ora, entrambe le squadre cercano in primis di non prenderle evitando di concedere spazio in zona d'attacco

12' Giorgi intercetta un passaggio in orizzontale davanti all'area piemontese, ma è bravo a recuperare la posizione il centrale difensivo Serbouti

6' De Riggi a un passo dal vantaggio, disattenzione di Incorvaia sulla punizione calciata da Di Sparti e conclusione ravvicinata del numero nove piemontese, che calcia a lato da posizione favorevolissima

4' tra le file biancoblù in campo i vari Kallon, Zola e David, scesi dalla prima squadra per aumentare il potenziale della truppa di mister Errico

1' si parte! Divisa biancoblù per il Savona, maglia azzurra e calzoncini blu per il Chieri

PRIMO TEMPO

Dal campo sportivo "Picasso" di Quiliano buon pomeriggio a tutti i lettori di Svsport.it: tra pochi minuti il fischio d'inizio di Savona-Chieri, gara valevole per l'andata degli ottavi della fase finale che assegnerà il titolo di campione italiano a livello juniores. Sfida sulla carta ostica per la truppa biancoblù, pronta comunque a giocarsi tutte le proprie carte nella doppia sfida andata e ritorno in programma tra oggi e sabato.

Queste le scelte dei due tecnici, Errico e Pecorari

SAVONA: Berruti, Sarpa, Bisso, Zola, Incorvaia, Ghibaudo, Kallon, Dorno, Giorgi, David, Gueye Ousmane. A disposizione : Parodi, Balla, Chiantia, Giusto, Barisone, Pecar, Mehmetaj, Fornara, Molina. Allenatore : Cesare Errico