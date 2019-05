Calcio. Savona, la juniores torna a fare sul serio: alle 16.00 scattano gli ottavi delle finali nazionali

Savona, adesso viene il bello! Scatta proprio questo pomeriggio la fase decisiva che assegnerà il titolo di campione juniores nazionale: nella top sixteen, formatasi dopo la fine dei vari gironi e dei recenti playoff, figurano i giovani striscioni allenati da mister Cesare Errico, pronti a giocarsi le proprie carte a partire dalla sfida odierna contro il Chieri.

Ottavo di finale piuttosto complicato per la formazione biancoblù, vincitrice del girone F al termine di una sensazionale rimonta iniziata a gennaio. La vittoria nell'ultimo turno della regular season contro il Ligorna ha permesso all'undici savonese di qualificarsi direttamente al tabellone, dove Berruti e compagni troveranno subito una delle candidate alla vittoria finale. I piemontesi, da parecchi anni sempre ai vertici delle competizioni juniores, cercheranno un risultato positivo lontano dalle mura amiche, in attesa della gara di ritorno in programma sabato pomeriggio.

Tra le file biancoblù, dopo i 14 gol realizzati in sole 8 partite, non ci sarà il classe '98 Filippo Dapelo, rimasto fuori dal gruppo per limiti d'età (nelle fase finale non sono ammessi fuori quota, a differenza delle gare di campionato): in campo quindi i ragazzi nati dal 2000 in poi, con Kallon, Zola, Ousmane e David aggregati al resto della truppa dopo la fine della stagione con la maglia della prima squadra.

Fischio d'inizio alle ore 16:00 al "Picasso" di Quiliano, con webcronaca diretta su Svsport.it