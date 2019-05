L'associazione Outdoor Finale Ligure si presenta all'estate con un sito tutto nuovo

Con l’arrivo ormai imminente di giugno il maltempo che ha afflitto la Liguria nelle ultime settimane dovrebbe finalmente cessare. E l’associazione Outdoor Finale Ligure si presenta all’estate con un sito completamente arricchito e rinnovato.

Li avevamo intervistati un anno fa (leggi articolo QUI) e già in quella occasione si erano dimostrati ragazzi ricchi di idee e di contenuti, capaci di congiungere la grinta e la determinazione giovanile con una lucidità da veri imprenditori e con una notevole competenza sul territorio.

Per quanto riguarda il sito www.outdoorfinaleligure.com esso è diviso in aree tematiche: troviamo gli sport più amati sul territorio finalese, come l’escursionismo, l’arrampicata e la mountain bike, affiancati però da altre realtà, forse meno conosciute ma altrettanto interessanti e appassionanti. C’è il parapendio, che negli anni è cresciuto sempre di più ed è oggi probabilmente la più emozionante forma di “volo libero” (ma esiste anche il parapendio a motore, ricordiamolo); c’è una moda recentissima, lo slackline, una forma di equilibrismo sulla corda che unisce prestanza atletica e meditazione; accanto a essa troviamo invece una antica e nobile tradizione ligure: la speleologia, cioè l’esplorazione delle grotte (si pensi alle sensazionali scoperte di Toirano, Borgio Verezzi, Arene Candide e Balzi Rossi, solo per citare gli esempi più famosi). E siccome il mondo outdoor non è solo “di terra” ci sono ampi spazi sul sito dedicati alle attività che si possono svolgere in mare.

Il tutto è corredato da un emozionante video di lancio sui profili social dell’associazione, eccolo:

Spiegano i fondatori di Outdoor Finale Ligure: “Siamo felici di avere coinvolto nella nostra piattaforma numerose altre associazioni presenti sul territorio, le sinergie sono sempre più importanti nel mondo outdoor ed è giusto portarle avanti. Il video è stato realizzato da Kavok Studio: anche loro, come noi, sono giovani, con vedute molto simili alle nostre e con i quali ci siamo trovati subito in sintonia. Per noi questo traguardo è stato una tappa fondamentale, ci sono voluti mesi di lavoro per ultimare il sito e rinnovare i contenuti ma siamo molto soddisfatti del risultato. E il video che abbiamo lanciato lo riteniamo una bella vetrina promozionale per tutta Finale Ligure, molto prima che per la nostra associazione”.