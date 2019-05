Per...correre la Valmerula, alla scoperta dell'entroterra andorese con la Polisportiva Stellanello

Domenica 2 giugno 2019, la Polisportiva Stellanello del Presidente Aga Ndricim organizza la 3° edizione di Per...correre la Valmerula, evento che consiste nella “Corsa dell'Orco”, corsa podistica non competitiva di 11 km con partenza alle ore 10 nei pressi del molo Thor Heyendahl di Andora e “Camminata dell'Orco”, camminata di 7 km con partenza alle ore 10.30 dalla rotonda di Andora Molino lato chiesa di S. Pietro, tutte e due con arrivo a Stellanello nei pressi del Comune e dell'area Proloco.

La novità di quest'anno è l'apertura della camminata agli animali domestici, rigorosamente tenuti al guinzaglio, durante il percorso ci saranno stazioni di assistenza anche per gli animali, con cibo e acqua fresca. La corsa sarà seguita da Imperia tv. L'evento organizzato in collaborazione con la Pro Loco Stellanello, vedrà i partecipanti attraversare la Valmerula da Andora a Stellanello fino all'arrivo dove sarà in pieno svolgimento la sagra dell'Orco, con specialità gastronomiche locali, musica, mercatini di artigianato. Un grande risultato di sinergia fra Polisportiva e Proloco, dice il Patron della manifestazione Laureri Silvano, che dimostra a Stellanello che insieme si possono fare grandi cose per la valorizzazione del territorio e di tutta la Valmerula,