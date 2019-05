Calcio, Cairese. Il pagellone di fine stagione in attesa del futuro

Cairese 7,5: ottima stagione da neopromossa per il team diretto da Matteo Solari, solida, convincente. In più è tornato anche il Torneo Internazionale. Resta da capire cosa riserverà il futuro, soprattutto in ottica partnership con l'Albissola. Resta il riampianto di non aver combattuto fino all'ultimo per il vertice, ma la stagione ha evidenziato tante luci e poche ombre a partire da luglio fino ad arrivare a maggio. In che forma i gialloblu proseguiranno il loro percorso non è ancora dato saperlo, ma ormai il conto alla rovescia, in attesa delle ufficialità, dovrebbe presto concludere la propria marcia.