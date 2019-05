Calcio, Valdivara 5 Terre, il nuovo tecnico è Matteo Priano

'Associazione Sportiva Dilettantistica Valdivara 5 Terre comunica di aver raggiunto un accordo con Mister Matteo Priano, reduce dalla vittoria del campionato provinciale Under 17, a cui sarà affidata la guida tecnica della Prima Squadra. La Proprietà, la Dirigenza e tutta l' Associazione Sportiva Dilettantistica Valdivara 5 Terre augurano al neo allenatore bianco azzurro le migliori soddisfazioni e gli rivolgono un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico.

Le dichiarazioni di mister Matteo Priano: “"Ovviamente non posso che essere più che entusiasta per questa nuova avventura. Ringrazio il Presidente Reno Renucci, Lorenzo Montefiori e tutto il Consiglio Direttivo del Valdivara 5 Terre per la fiducia accordatami. Nella prossima stagione cercheremo di mettere in risalto i nostri giovani, per valorizzare e dare continuità al lavoro svolto negli anni passati dal Settore Giovanile".

Le dichiarazioni di Luigi Di Valentino, vice presidente del club: “"Matteo Priano rappresenta la continuità del progetto tecnico del Settore Giovanile del Valdivara 5 Terre, che in questi primi 3 anni di vita si è rivelato vincente, ben oltre le aspettative. Matteo è un tecnico giovane, ma già molto esperto, per cui credo che la rinascita del Valdivara 5 Terre prima squadra sia affidata nelle mani giuste, anche perché Priano conosce alla perfezione tutti i nostri giovani, da cui ripartiamo, forti della loro crescita esponenziale, affiancandogli qualche giocatore di maggior esperienza. Ripartire dopo una retrocessione è sempre difficile ed implica un fisiologico cambio di rotta, ma ciò non cancella il grande lavoro svolto dallo staff dello scorso campionato, che ringraziamo per la grande professionalità dimostr