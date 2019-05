Pallacanestro Alassio, ben tre finali conquistate e tante altre partite

Siamo a fine maggio ma continuano le partite in tantissime categorie e questa settimana è stata densa di impegni con finali e qualificazioni molto importanti, ecco come è andata con i commenti nelle varie categorie impegnate.

UNDER 18:



Non riesce l’impresa all’Under 18 che doveva vincere con un buon scarto, contro la favorita Imperia, per accedere alla finale di Coppa Liguria. Inizio alla grande per i gialloblu che chiudono il primo quarto avanti di 10 ma l’esperienza degli imperiesi viene fuori e alla lunga vincono 44-57. Però applausi per i nostri che sotto leva hanno fatto un gran campionato e una bella Coppa Liguria con due referti rosa e due gialli.

UNDER 16



Missione compiuta e finale di Coppa Liguria conquistata per i giovani gialloblu che superano Imperia anche nell’incontro casalingo in una gara sempre condotta e conclusasi 54-38 a nostro favore! Ora, in gara unica, avremo di fronte il My Basket Genova! In bocca al lupo a Filippo per l'infortunio alla caviglia, ti aspettiamo presto.

UNDER 14 ELITE



Due partite importanti per i gialloblu. Venerdì, in gara due, Alassio riesce a vincere a Genova contro Cus dopo la sconfitta dell’andata: alla fine vinciamo 43-61 e ci giocheremo tutto in gara 3 oggi al Pala Ravizza. Finale di Coppa Liguria conquistata anche in questa categoria dove superiamo Olimpia 61-56 e chiudiamo questa fase con tutte vittorie attendendo di sapere dove giocheremo, presumibilmente con Busalla.

UNDER 13



Bellissimo incontro organizzato per questa categoria dove ci è venuta a far visita la compagine piemontese del Don Bosco Rivoli. La gara è stata piacevole e il risultato a nostro favore di 88-48 è passato in secondo piano rispetto al fair play e al rinfresco che ci hanno offerto i gentili ospiti piemontesi. All’inizio della prossima stagione promettiamo di andare a Rivoli per ricambiare la visita!

UNDER 13 FEMMINILE



Ultima di campionato e bellissima vittoria per le ragazze 2006-07 targate Blue Ponente che superano Loano al termine di una gara dove tutte hanno avuto grande spazio facendo vedere gli ottimi miglioramenti ottenuti durante la stagione: il 58-26 finale suggella un’ottima stagione!

ESORDIENTI 2007-08



Abbiamo scritto a parte del bel cammino delle due squadre Esordienti e rinnoviamo i complimenti ad Alassio B per l’ottimo secondo posto alle spalle della forte compagine di Bordighera.

ESORDIENTI FEMMINILE



Bella partita con Cestistica Savonese con le giovani gialloblu che mantengono l’imbattibilità e confermano il primo posto in classifica che le qualifica alla Final Four che si svolgerà a Chiavari a Giugno tra le quattro squadre più forti della Regione.

SCOIATTOLI 2010-11