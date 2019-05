Calcio, Albenga. Il pagellone di fine stagione, è degli ingauni l'impresa dell'anno

Albenga 8.5: in pochi, e sinceramente non chi redige questo articolo, avrebbero scommesso un euro sulla salvezza degli ingauni. La stagione all'interno delle mura del "Riva" è stata meno serena del previsto, ma la squadra ha sempre lottato per permettere alla città di avere la propria squadra nel massimo campionato ligure. Un bell'esempio di coesione, culminato nella vittoria dei playout. Albenga non ha nulla da invidiare, come piazza, a numerose realtà di Serie D, un torneo atteso ormai da troppo tempo dalle parti del quartier generale bianconero.

Mezzo voto in meno per non aver raggiunto la salvezza diretta, ma a conti fatti non risulta essere un grande problema...