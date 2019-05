Calcio, Loanesi. Via libera, i rossoblu scenderanno in campo contro il Rivasamba. Brian Piave: "Giusto onorare il campionato"

Si è risolta nel migliore dei modi la dura presa di posizione manifestata da parte della Loanesi a inizio settimana: i rossoblu avevano infatti minacciato di non scendere in campo contro il Rivasamba per la finale playoff Promozione, a casusa della mancata concessione da parte dell'Amministrazione Comunale dello stadio Ellena per i tornei dedicati alle leve 2010-2011-2012.

Alla fine però è arrivato il via libera per la regolare disputa della partita, come conferma il team manager Brian Piave:

"I ragazzi hanno fatto mille sacrifici per lottare per la promozione e ci sembra corretto in primis nei loro confronti presenziare alla finale playoff. Un pensiero va anche alla nostra tifoseria, calda e appassionata, senza dimenticare la Federazione, per la vicinanza che ci ha dimostrato, e le altre squadre di Promozione, verso le quali dobbiamo onorare il campionato. Il Comune di Loano ha assunto un comportamento sui generis ma con la dovuta serenità ci auguriamo che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi".