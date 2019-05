Giudice Sportivo, Promozione: Loanesi multata, il Rivasamba per la finalissima perde Defilippi

PLAY OFF PROMOZIONE

GARE DEL 26/ 5/2019





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA Euro 125,00

LOANESI S.FRANCESCO Per il comportamento dei propri sostenitori che, in più momenti della gara, lanciavano oggetti in campo, e per il comportamento tenuto dal proprio dir. a.a., in ragione del ruolo ricoperto.

A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/ 6/2019

PIAVE BRIAN (LOANESI S.FRANCESCO) Infrazione rilevata da un AA.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E DEFILIPPI MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

Espulso per doppia ammonizione, si posizionava all'interno del recinto spogliatoi e, a fine gara si scagliava verbalmente contro un avversario, con minacce di morte, venendo, peraltro trattenuto dai compagni (Referto del Commissario di Campo).

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

LO STANCO ANDREA (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MAZZINO GIACOMO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE I infr DIFFIDA

RASO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BOIGA NICOLAS (LOANESI S.FRANCESCO)

CASTELLO FABRIZIO (LOANESI S.FRANCESCO)

DI LORENZO MATTEO (LOANESI S.FRANCESCO)

VERNICE FRANCESCO (LOANESI S.FRANCESCO)

RONCONI THOMAS (REAL FIESCHI)

RUFFINO ANDREA (REAL FIESCHI)

DI CARLO SAVERIO (RIVASAMBA H.C.A.)

PATERNO DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)