I "ragazzi del '99" del Loano Basket si congedano da Emanuela Agnolet

Il mondo dello sport è fatto di continui avvicendamenti e cambiamenti. Ora “i ragazzi del ‘99” del Loano Basket devono accommiatarsi da Emanuela Agnolet e lo fanno con una lettera dai contenuti toccanti.

"E' arrivato quel giorno... Quello che non volevamo e non pensavamo arrivasse, quello in cui si fa il bilancio di un percorso iniziato anni fa dove un gruppo di bambini classe '99 si trovarono a giocare a basket; durante questo cammino alcuni sono andati via, altri sono arrivati, abbiamo avuto diversi allenatori e tutti ci hanno insegnato qualcosa...

Ma un punto fermo c’è sempre stato: è una donna che si è messa a disposizione di questa nostra avventura, ci ha tenuto per mano, ci consumava, ci dava la carica, ci sgridava (anche perché non siamo stati degli angioletti....), ci ha fatto conoscere il senso dell'amicizia, la lealtà; ci ha fatto capire che una squadra di basket non sono solo 10 giocatori su un campo ma sono un gruppo di amici. Adesso, anche se la vita ci porterà in varie destinazioni sicuramente rimarremo sempre legati da un sottile filo.

Questa Donna a cui tutti dobbiamo donare un grande abbraccio è:

Emanuela Agnolet. Sei stata, sei e sarai sempre per noi una Persona Unica e Speciale.

Grazie dai tuoi ragazzi del '99”.