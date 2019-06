Calcio: non solo Albissola, la famiglia Colla guarda anche allo Spezia

Le voci su una possibile uscita di scena da parte dello storico patron dello Spezia, Gabriele Volpi, si stanno rincorrendo ormai da mesi.

Tutto sembra essere pronto per il cambio societario, come confermato anche dalla mancata conferma del tecnico Pasquale Marino e di altre scelte propedeutiche al passaggio di testimone.

Negli scorsi giorni si rumoreggiava in merito a un possibile interessamento da parte della famiglia Colla di un nuovo investimento nel mondo del calcio, in particolar modo all'interno di una squadra militante nel campionato cadetto; questa squadra dovrebbe essere proprio lo Spezia.

La conferma è arrivata direttamente anche dall'avvocato Marco Fontana, uno dei legali di riferimento, insieme a Simona Peluso, della famiglia Colla. In questi giorni è infatti in corso la due diligence, necessaria per analizzare in maniera compiuta lo stato di salute della società aquilotta, mentre entro la metà del mese le parti potrebbero incontrarsi nuovamente per porre l'accelerata decisiva sull'operazione.

Insomma, l'entusiasmo di un patron sanguigno come Gian Piero Colla potrebbe travalicare anche i confini savonesi (pur mantenendo il proprio impegno con l'Albissola), unendosi a una piazza a dir poco passionale come quella bianconera.