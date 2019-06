Calcio, Loanesi. Il giorno della finale è arrivato, alle 16:00 i rossoblu scendono in campo per l'Eccellenza

Riavvolgere il nastro alla scorsa estate ripercorrendo l'intera stagione rossoblu potrebbe essere addirittura controproducente per tutta al truppa della Loanesi, a poche ore dalla finalissima playoff contro il Rivasamba.

La squadra di mister Rivituso dovrà infatti tenere a bada mille emozioni diverse nel match contro i levantini per poter alimentare le proprie speranze di Eccellenza.

Quel che è certo, è che il match del "Ferrando" (Genova Pra) si prospetta come una partita tutta da vivere, nell'arco di novanta e più minuti, con una posta in palio di enorme valore per una squadra partita per fare una buon campionato, ma che, partita dopo partita, ha trovato consapevolezze da grande, nonostante un'età media particolarmente bassa.

Vincere significherebbe automaticamente promozione in Eccellenza, in caso contrario bisognerà attendere il quadro completo dei prossimi campionati, tra fusioni, accorpamenti e possibili compravendite dei titoli sportivi, ma non vi è dubbio che festeggiare in campo, tra poco meno di sette ore, regalerebbe a tutti i protagonisti rossoblu un sapore del tutto diverso.

A dirigere la partita sarà il signor Mirri di Savona, livescore e webcronaca su Svsport.it