Calcio. Promozione, finalissima playoff: la webcronaca diretta di Loanesi-Rivasamba

LOANESI - RIVASAMBA 0-1 (30' Costa)

45'+1' finisce il primo tempo al "Ferrando": Rivasamba in vantaggio sulla Loanesi nella finalissima playoff di Promozione. Tante occasioni create dai rossoblù, poco cinici sotto porta e puniti alla mezz'ora da un grandissimo gol di Costa

45' un minuto di recupero

44' altro corner a favore della squadra di Del Nero, ma subisce fallo il portiere Vernice

42' cartellino giallo per Garassino, fermato Paterno lanciato in contropiede

39' che occasione sciupata da Di Lorenzo! Piatto destro da posizione favorevolissima e pallone alto sopra la traversa.

37' ottima risposta di Vernice, che respinge con i pugni il violento mancino di Paterno. Sempre pericoloso il Rivasamba quando si affaccia in zona d'attacco

36' ci prova anche Boiga dal vertice dell'area, sinistro troppo centrale controllato a terra da Assalino

32' prova immediatamente a reagire la formazione di Rivituso, sinistro a botta sicuro di Di Lorenzo salvato sulla linea dalla retroguardia arancio-nera

30' EUROGOL DI COSTA, RIVASAMBA IN VANTAGGIO: corner respinto dalla difesa rossoblù e destro dai venticinque metri che si infila sotto l'incrocio dei pali. Gol bellissimo per l'attaccante levantino, Loanesi punita in maniera forse eccessiva dopo il buon approccio iniziale

29' ritmi sempre alti in questa prima parte di gara, continui capovolgimenti di fronte che mettono sotto pressione le rispettive linee difensive

28' stacco aereo di Di Carlo sul corner battuto da Costa, nessun problema per Vernice

25' si vede in attacco anche la squadra di Del Nero, traversone di Zapelli e sfera che attraversa tutta l'area di rigore prima di terminare la sua corsa in rimessa laterale

23' ancora Insolito dal limite dell'area, la mira non è precisa e il pallone termina un metro a lato rispetto al palo destro della porta arancio-nera

20' conclusione di Del Nero deviata in corner dalla difesa rossoblù

19' punizione dal limite a favore del Rivasamba, fallo di mano di Castello sulla conclusione di Monteverde

16' ed è proprio Insolito a sfiorare la rete del vantaggio, diagonale in corsa dell'attaccante rossoblù e provvidenziale intervento di Assalino, che di piede salva la propria porta

13' primo giallo del match all'indirizzo di Busi, brutta entrata ai danni di Insolito

8' circa duecento spettatori sugli spalti del Ferrando, giornata soleggiata con cielo terso e temperatura estiva

4' subito una grandissima occasione per la Loanesi, con Rocca che a tu per tu con Assalino non riesce ad angolare la conclusione, favorendo l'intervento dell'estremo difensore levantino

1' è iniziata la finale playoff!

PRIMO TEMPO

Dallo stadio "Ferrando" di Genova Pra, buona domenica a tutti i lettori di Svsport.it: tra pochi minuti in campo Loanesi-Rivasamba, sfida valevole come finalissima playoff di Promozione. Gara secca, con eventuali supplementari e rigori, per stabilire l'ultima squadra (salvo possibili ripescaggi da valutare più avanti) che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza.

Le formazioni ufficiali

LOANESI: Vernice; Puddu, Leo, Candorelli, Castello, Garassino, Di Lorenzo, Antonelli, Rocca, Insolito G., Boiga. A disposizione : Metani, Pisano, Murru, Viola, Caligaris, Staltari, Campagna, Insolito F., Babou. Allenatore : Rivituso