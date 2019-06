Ampia partecipazione per la XVI Giornata Nazionale dello Sport

La XVI° GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT si è celebrata DOMENICA 2 GIUGNO nelle palestre dell’Istituto Comprensivo delle Albissole in località La Massa ad Albisola Superiore.

Erano presenti molte associazioni sportive che hanno proposto le proprie discipline sportive: per il judo Judo Club Luigi Sicco, per il karate il Senkai Karate delle Albissole, il Karate Club Savona e il Musurakai Karate di Borghetto, per la ginnastica artistica 2A Albisola, per la ginnastica ritmica la Polisportiva Quiliano Ginnastica, per l’atletica l’Alba Docilia, per la danza sportiva e paralimpica la Semplicemente Danza, per il basket la Pallacanestro Vado e la Scuola Basket, i giochi della tradizione sono stati proposti dalla società Come una volta. La vela è stata presentata dalla sezione di Albisola della Lega Navale Italiana. Prima della manifestazione è stata letta da un bambino e da un genitore la carta dei Diritti del Ragazzo e dei Genitori alla presenza del Presidente del Panathlon Club di Savona Enrico Rebagliati, mentre al termine della mattinata il Delegato Provinciale CONI Cav. Roberto Pizzorno ha consegnato i gadget personalizzati ai 250 partecipanti e gli attestati di partecipazione ai rappresentanti delle associazioni presenti.

Sul territorio provinciale hanno avuto luogo nel corso del fine settimana altri momenti di celebrazione della Giornata attraverso gare e tornei: a Savona la W.A.S. Summer Race 2019, gara di canoa polinesiana, surfsky, kajak, s.u.p. a cura dell’Associazione Wind and Sea, ad Andora il Trofeo Interregionale “Le farfalle” di pattinaggio artistico a rotelle organizzato da Libertas e Asd Skating Fly Andora, ad Alassio la Spring Cup di calcio per la categoria Giovanissimi organizzato da Asd Baia Alassio Calcio), a Carcare è andato in scena il Torneo internazionale di calcio categoria giovanissimi “Comparato”; ad Albenga hanno avuto luogo una manifestazione di paracadutismo a cura dell’ANPDI di Villanova-Albenga-Alassio, un torneo di basket a cura dell’Asd Basket Albenga e la 2° edizione del Biker Family Day presso le Opere Parrocchiali di regione San Giorgio, a Loano una manifestazione di ginnastica. Avranno luogo a breve le Cengiadi, manifestazione polisportiva, solidale, di aggregazione, organizzata dall’associazione di volontariato "un sorriso per tutti onlus” con la collaborazione del Comune di Cengio e della Consulta giovanile di Cengio; a Borghetto Santo Spirito – Toirano – Boissano le scolaresche si misureranno in gare di bocce, calcio e karate organizzate dagli istituti scolastici e dal Coni.