Calcio, Albissola-Cairese: tempi troppo stretti per la possibile fusione

La notizia della trattativa in corso per l'acquisizione da parte della famiglia Colla dello Spezia Calcio, non ha spento però i riflettori attorno all'Albissola e alle voci, ormai verificate, della possibile fusione tra il club ceramista e quella valbormidese.

Come confermato dall'avvocato Marco Fontana non ci sarebbero però i tempi tecnici per unire i due club in vista della prossima stagione, tanto che saranno probabilmente studiati percorsi alternativi di collaborazione tra le società, a partire dal Settore Giovanile.

Un primo formale avvicinamento, in attesa di una possibile unione di fatto ipotizzabile per la stagione 2020-2021.

Nel frattempo è quasi arrivato al termine l'iter necessario per l'avvio dei lavori al "Brin": come conferma l'entourage ceramista saranno necessari circa due mesi dal via delal ristrutturazione per avere l'impianto agibile per le partite di Serie C.