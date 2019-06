Calcio, Loanesi. La scofitta con il Rivasamba non cambia la valutazione di Matteo Di Lorenzo: "La nostra resta una stagione incredibile"

I postumi dei primi novanta minuti con il primo caldo sono ancora freschi, ma Matteo Di Lorenzo non perde la propria abituale lucidità nell'analizzare la sconfitta con il Rivasamba.

"C'è rammarico perchè abbiamo dimostrato nel corso della partita di poter avere le nostre opportunità contro una squadra di buon livello. Peccato per la sconfitta, ma il risultato di ieri nulla toglie alla nostra stagione e a quello che questo gruppo sa di aver costruito: in gare come queste bisogna essere bravi e fortunati, ma non si può cancellare con un colpo di spugna il percorso intrapreso dall'inizio della scorsa preparazione estiva.

Cosa ci siamo detti nello spogliatoio? Ci siamo abbracciati. Dentro di noi sappiamo di aver dato oltre il 100% per alimentare il sogno promozione"