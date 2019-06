Ottima partenza per i Giovanissimi 2004 del Vado FC nelle finali nazionali

Ottimo avvio di gara per i vadesi che dopo appena 16′ si trovano già sul 2-0. Al 12′, al termine di un’azione insistita, Leotta, da distanza ravvicinata, sblocca il punteggio. Poi, dopo 4′, sugli sviluppi di un corner, Varaldo sigla il 2-0. I rossoblù non si accontentano, e al 29′ Leotta fugge in velocità e firma una doppietta per il provvisorio 3-0. Nella ripresa, i padroni di casa controllano con attenzione il match e, dopo aver colpito per due volte il palo, al 28′ calano il poker con Moscino che, di testa, realizza il definitivo 4-0 sugli sviluppi di un calcio d’angolo.