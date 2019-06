Canottieri Sabazia. I biancorossi tornano da Mantova con un argento e un bronzo

Si è svolta nello scorso fine settimana un’importante Gara Nazionale di velocità , a cui hanno partecipato 50 club provenienti da tutta Italia per complessivi 800 atleti.

Sotto una splendida giornata di sole, ottimi risultati per la nostra Canottieri Sabazia, che torna dalla trasferta con 1 preziosissimo argento e 1 altrettanto significativo bronzo.

Infatti, storico risultato nel K4 Junior, con Ludovico Spezialetti, Leonardo Sogno, Matteo Gerace e Flavio Ghezzi che hanno sfiorato l’oro. Ottima prova anche nel K2 Ragazzi, dove Samuele Dossetti e Alessandro Mito sono saliti sul terzo scalino del podio.

Ma grande in generale il risultato di tutta una squadra capitanata da Laura Bentivoglio, con risultati apprezzabili anche per il 4° posto in K2 (1000 m, Junior) di Ludovico Spezialetti e Leonardo Sogno; per il 5° posto in K4 (500 m, Ragazzi) di Alessandro De Stefano, Samuele Dossetti, Edoardo Razzoli e Gabriele Pontini; ancora un 5° posto in K4 (500 m, Junior) per Federico Ottonello, Cristian Paglieri, Edoardo Corallo e Simone Delfino; infine, per le Femmine, bel risultato di Sofia Lombardi, 7° nel K1 (1000 m, Junior).









RISULTATI:





K4, metri 500, Junior maschile:

ARGENTO per Ludovico Spezialetti, Leonardo Sogno, Matteo Gerace e Flavio Ghezzi





K2, metri 1000, Ragazzi maschile:

BRONZO per Samuele Dossetti e Alessandro De Stefano