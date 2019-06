Cairo Montenotte: arrivano gli Street Games, iscrizioni ancora aperte per numerose discipline

E' ormai partita la marcia di avvicinamento ai Cairo Street Games.

La grande rassegna dei giochi da strada vedrà impegnati tutti i partecipanti in numerose discipline come il calcio senior, calcio junior (under 13), basket, corsa a piedi (4,5 km), corsa in bici (testa a testa ad eliminazione con percorso di 500 metri), tennis (presso l'anfiteatro in piazza), volley (anfiteatro), pinnacola e cirulla, bocce, calciobalilla e ping pong.

Un menu davvero per tutti i gusti, ancor di più per le iscrizioni ancora aperte (presso 5 euro) per i tornei di volley, basket, corsa, bici e calcio.

Venerdì sera (7 giugno) è in programma presso l'anfiteatro la presentazione e il sorteggio delle squadre, nella serata condotta a partire dalle 20:45 da Simone Ferrero e Nicolò Zunino, con musica e premi assegnati dall'Assessorato allo Sport a cinque atleti cairesi meritevoli.

Sabato (8 giugno) alle 18:00, infine, verrà celebrata la Santa Messa al campetto con benedizione. A seguire rinfresco offerto dalla ProLoco di Cairo.