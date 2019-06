Calcio, Calizzano: Francesco Barberis non rimarrà alla guida dei giallorossi

Il comunicato del club:

La società Polisportiva Calizzano comunica che FRANCESCO BARBERIS non sarà più l’allenatore della prima squadra per la stagione 2019/2020.

La risoluzione è avvenuta consensualmente tra le parti dopo un sereno confronto sull’impostazione della nuova stagione. Il coach ha manifestato la sensazione di non poter mantenere al meglio un impegno a medio-lungo termine, comunicando alla società la sua decisione.

«E’ stata una conclusione molto sofferta – ha dichiarato il mister – allenare il Calizzano in questi anni è stato un onore e un privilegio, soprattutto per la grande disponibilità di tutto il gruppo e della società. Per un allenatore sono condizioni fondamentali, ringrazio di cuore tutti voi».

Francesco ci saluta dopo la conquista di due titoli ACSI (uno da giocatore e uno da allenatore) e una salvezza al primo colpo in Seconda Categoria.

La società tutta tiene a porgergli sentitissimi ringraziamenti: non solo per i risultati sportivi, ma anche per il rapporto umano e di amicizia, che rimarranno indelebili. Altresì recapitiamo a Francesco i migliori auguri per il futuro, ribadendo disponibilità e braccia aperte per eventuali collaborazioni nei tempi a venire".