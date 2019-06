Calcio, Ceriale: avanti con Biolzi anche nella prossima stagione

Il comunicato del club biancoblu:

A poche settimane dalla fine del campionato, la società cerialese è già al lavoro per riorganizzare la prossima stagione che la vedrà nuovamente disputare il campionato di Promozione grazie alla salvezza raggiunta sul filo del rasoio.

Il primo ad essere riconfermato è stato proprio colui che ha permesso il miracolo sportivo, che ha guidato la risalita della classifica di un gruppo unito, ma che stava perdendo di vista la retta via. Andrea Biolzi, quindi, sarà l’allenatore della prima squadra anche nella prossima stagione.

A seguito di una riunione del direttivo societario, si è deciso di comune accordo di rinnovare la fiducia al tecnico e di appoggiarlo nella creazione della nuova rosa.

Già nelle prossime ore verranno delineate ed ufficializzate le figure che comporranno lo staff tecnico e dirigenziale che ruoteranno intorno alla prima squadra, successivamente si passerà ai giocatori.

Per adesso dal Merlo non trapelano notizie sulle riconferme e le uscite, ma ci sono stati i primi tiepidi confronti tra il Direttore Sportivo Marco Degola e il Mister per cercare di capire che strategia attuare e come muoversi una volta definito il progetto.

“Sicuramente, rispetto alla scorsa stagione, l’obiettivo è quello di muoversi per tempo ed utilizzarlo a nostro favore non solo per il calciomercato, ma anche per attuare una riorganizzazione della squadra a 360°” - ha dichiarato Degola- “La sinergia con il mister e lo staff è molto positiva e stiamo tutti lavorando, ognuno in base alle proprie competenze, per crescere e miglioraci ancora. La mia priorità è quella di parlare con i giocatori, ascoltare il loro feedback e le loro motivazione e poi trarre delle conclusioni. Dopo apriremo le danze al calciomercato”.

Biolzi ha invece dichiarato: “Sono contento di rimanere a Ceriale, c’è unità di intenti e il primissimo obiettivo sarà quello di salvarci il prima possibile. Con il DS stiamo lavorando di concetto e formulando diverse soluzioni interessanti, nei prossimi giorni ci saranno già i primi movimenti e le prime rivoluzioni”.#asdceriale