Calcio e Solidarietà. Festa e divertimento per il 4° Memorial Patorniti, è il Team Barazzo a conquistare il successo

Giunto alla sua quarta edizione, il Memorial Patorniti ha animato il 2 giugno savonese. Il torneo di calcio a 7, dedicato al 50enne di Lavagnola scomparso a metà marzo del 2016, è stato organizzato dai suoi amici presso il campo “Scaletti”. L’obiettivo, come ogni anno, è stato quello di raccogliere fondi per aiutare Laura, Lara e Gaia, rispettivamente moglie e bambine lasciate da Andrea. Le due gemelline sono affette da atrofia muscolare spinale e lottano costantemente contro questa malattia.

L’organizzatore dell’evento, Nando Atzori, ha mostrato tutta la sua felità al termine della manifestazione, alla quale hanno partecipato ben 18 squadre pronte a darsi battaglia. “Sono molto soddisfatto per questa bella giornata di sport. Il fine è ricordare l’amico Andrea, scomparso nel lontano 2016” – spiega Nando – “Una bella iniziativa, per aiutare Lara e Gaia nella loro lotta costante.”

Non è certo mancato lo spirito competitivo tra le 18 compagini, che non si sono risparmiate per provare a portare a casa il primo posto. A spuntarla sono stati i Team Barazzo, che in finale hanno superato I Crociati per 2 a 1. A completare il podio è il Tessitore che precede I Soci. Le altre squadre che si erano qualificate ai quarti di finale si sono poi piazzate con la seguente classifica: 5° Patatinaikos; 6° Prison Black; 7° Canalclub; 8° Real Dream.

Grande festa anche al momento delle premiazioni: Nando Atzori e Ken Lala vincono i premi per il più vecchio e più giovane del torneo. Sono molti anche i premi scherzosi: Matteo Gambuto vince il premio per il più bello, Jacopo Oberti conquista il premio per il più veloce e Lorenzo Parodi per il miglior cascatore. Il premio “Piede a Banana” viene consegnato a Andrea Demontis, mentre quello “Passa al Ciclismo” ad Alessandro Spotorno. Infine i giocatori premiati come migliori del torneo sono tutti del team vincitore: Matteo Guglielmi ha conquistato il titolo di capocannoniere con 8 reti; Gabriele Siri ha centrato per il secondo anno consecutivo il premio miglior portiere, mentre Marco Giguet è stato premiato come miglior giocatore del torneo.

La squadra vincitrice del Team Barazzo ha visto scendere in campo: Siri, Enrile, Lanero, Parodi, Mangili, Bressan, Guglielmi, Vidotto, Giguet, Romeo.