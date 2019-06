Calcio, Finale. Ritorno al passato per Sgambato: "Di nuovo al fianco di Buttu per imparare e crescere"

Rotti gli indugi sulla prossima conduzione tecnica, primo tassello del campionato 2019/20, in casa Finale c'è chi, prima di tuffarsi nel nuovo corso, sta ricaricando le pile dopo un finale di stagione dal grande dispendio di energie, specialmente mentali.

E' il caso di Vincenzo Sgambato, trovatosi catapultato a febbraio dal campo alla panchina a coadiuvare mister Giuseppe Porzio per traghettare la società di via Brunenghi alla salvezza dopo l'addio di Caverzan.

"E' stata per me una grossa esperienza sotto tutti i punti di vista - esordisce l'ex difensore cresciuto nella Primavera dell'Inter - innanzitutto perché sono passato a vivere il calcio sotto altri aspetti rispetto a quelli a cui ero abituato, e questo già di per sé è positivo. Non sono mancati i problemi, ma il mio essere ottimista mi porta a considerare principalmente le cose buone, e raggiungere la salvezza con tre giornate d'anticipo era l'obbiettivo che ci eravamo prefissi tutti: squadra, società e tifosi".

Per lui l'avventura in panchina è stata coinvolgente al punto di spingerlo ad accettare l'offerta di collaborare nel futuro con mister Pietro Buttu, già conosciuto da giocatore: "Potendo continuare a dare una mano alla Prima Squadra preferivo farlo insieme ad un allenatore col quale potevo crescere e dal quale potevo imparare qualcosa. Quando mi è stato detto il nome di Buttu è stato per me un grande piacere. Aldilà dell'aver vissuto insieme il Finale dei record, seppure con ruoli diversi, il rapporto con la persona rimarrà lo stesso, fatto di stima e rispetto reciproco".

Buttu-Finale è un binomio che in passato ha regalato molte soddisfazioni ai colori giallorossi. Sgambato conosce bene questa alchimia ma analizza il tutto con una bella dose di realismo: "Ho visto un mister carico, con la giusta dose di umiltà e consapevolezza di quella che sarà la situazione. Non bisognerà fare il passo più lungo della gamba, partendo con altri presupposti rispetto agli anni passati, dove si sono giocati dei campionati da protagonisti del calcio ligure. L'importante sarà partire col piede giusto ben consci dell'obbiettivo da raggiungere".