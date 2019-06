Calcio, Pietra Ligure. Rattalino chiude al meglio l'annata Juniores: "Il Borgio Verezzi? Sono voci che fanno piacere

E' stata una stagione a dir poco particolare per Simone Rattalino, in primis per il passaggio al Pietra Ligure dopo quattro anni densi di successi tra le fila del'Albenga.

Anche con i colori biancazzurri non sono mancate le soddisfazioni, sia nel rettangolo verde, con la promozione della Juniores nel girone di Eccellenza, sia dietro la scrivania, come coordinatore del vivaio pietrese.

I motivi? Ce li spiega il diretto interessato.

Mister, ancora un obiettivo centrato.

"Il risultato sportivo è importante, ma posso essere davvero felice per la stagione che abbiamo concluso soprattutto per gli obiettivi tecnici che abbiamo provato a raggiungere. Il merito è dei ragazzi, assolutamente disponibili fin dal primo giorno, che dell'intero gruppo di lavoro. Abbiamo costruito un'alchimia fantastica, che ci ha permesso di lavorare con impegno e serenità. A tal proposito ci tengo a ringraziare la società, i miei collaboratori, e in particolare Daniele Stanco, in determinate occasioni potevo affidare a lui la squadra ad occhi chiusi".

L'aspetto maggiormente positivo a livello personale?

"Ho ritrovato il piacere di allenare. Ad Albenga ho svolto più il ruolo del gestore: la squadra era forte e praticamente si ritrovava insieme il sabato visto che numerosi elementi si allenavano in Prima Squadra. Questo fortunatamente è successo anche con il Pietra Ligure, ma è stato un processo maggiormente graduale, visto che ha coinvolto elementi della leva 99, fino ad arrivare all'integrazione degli Allievi di mister Davide Bosco. Il clima di coinvolgimento di ragazzi, pur di età diverse, è stato ottimale, e ciò ha giovato anche sotto il profilo dei risultati. Peccato per non aver chiuso con la miglior difesa - sorride Rattalino - ma i soli 7 gol subiti nel girone di ritorno testimoniano la crescita di tutto il gruppo".

La voce di un possibile passaggio alla Prima Squadra del Borgio Verezzi è sempre più forte.

"Non la nego e non nascondo che mi faccia piacere, vista l'ambizione mai nascosta di poter arrivare alla guida di una Prima Squadra. Vedremo in settimana che tipo di sviluppi ci potranno essere".