Calcio, Serie D: il tecnico della Lavagnese per la stagione 2019/2020 sarà Giovanni Nucera

Il comunicato ufficiale:

La Società comunica di aver affidato la panchina della Prima squadra a Giovanni Nucera, già allenatore del settore giovanile bianconero e nelle ultime due stagioni vice di Gabriele Venuti e Luca Tabbiani.

Allenatore in seconda di Nucera sarà Vincenzo Ranieri che nella passata stagione, oltre a svolgere la preziosa funzione di uomo spogliatoio ha guidato gli allievi regionali leva 2002 conseguendo anche il patentino di allenatore Uefa B.

La figura del Preparatore atletico sarà ricoperta dal Professor Alessandro Mariani, laureato in Scienze Motorie con indirizzo tecnico-sportivo all'Università di Genova, istruttore Fidal, allenatore di base e preparatore atletico FIGC, in attività sia come allenatore che come preparatore atletico da più di 20 anni, con esperienze di campo anche nel Genoa Cfc.

A Fabrizio Genovese, già nell'organico del settore giovanile bianconero, sarà assegnato il ruolo di Preparatore dei portieri.

Match Analyst sarà Simone Tuccio, già collaboratore nella scorsa stagione.

L'importante ruolo di allenatore della Juniores Under 19 Nazionale sarà ricoperto da Enrico Barilari, spezzino di Levanto, che dal 2009 al 2018 ha fatto parte dello Spezia Calcio e nell'ultima stagione ha ben figurato con la formazione Juniores Regionale d'Elite del Valdivara 5 Terre collezionando anche due presenze sulla panchina di Eccellenza.

Vice allenatore di Barilari sarà ancora Giacomo Avellino, capitano della Prima squadra.

A tutto lo staff, in gran parte rinnovato dalla passata stagione, l'augurio della Società di un proficuo e sereno lavoro.