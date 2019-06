Calciomercato: l''ex Veloce Baudi lascia la Fezzanese

L'U.s.d. Fezzanese, per voce del proprio Presidente Arnaldo Stradini, comunica che assecondando la richiesta del proprio capitano Andrea Baudi la prossima stagione sportiva non vestirà la maglia Verde. Con grande dispiacere, ma con grande orgoglio per le importanti proposte a lui pervenute, a dimostrazione dell'ottimo lavoro fatto da staff, compagni e Società nella stagione appena conclusa che hanno consentito a lui di realizzare 21 reti nel Girone A (23 complessive in stagione) e alla Fezzanese di conquistare la salvezza diretta nel Campionato di Serie D, la Società come sempre ha fatto nel corso della sua storia lascia ad Andrea la possibilità di scegliere la migliore offerta possibile per completare il già ricco percorso sportivo alla ricerca di nuove soddisfazioni. "Le porte della nostra Società resteranno sempre aperte per lui" - chiosa il Vice Presidente Esecutivo Ivan Stradini - "i rapporti umani e sportivi che si creano nella Fezzanese durano per sempre. Dispiaciuti, ma convinti che Andrea possa fare ancora grandi cose gli auguriamo le migliori fortune."