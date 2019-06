Nuoto giovanile: Andrea Filadelli conferma il proprio talento anche in acque libere, arriva l'oro nella 10 km tricolore

Sono in corso a Piombino i campionati italiani assoluti di nuoto in acque libere, manifestazione valida anche per la selezione dei campionati mondiali di Gwangju in Corea del Sud, ai quali ha preso parte Andrea Filadelli, atleta della società “Idea Sport ssd” di Albenga, sotto la direzione tecnica dell'allenatore Renato Marchelli. Il giovane campione ingauno, originario di Cisano sul Neva, già protagonista di numerosi successi in vasca lunga e corta, ma anche e soprattutto in acque libere, dove ha rappresentato l'Italia in diverse manifestazioni a carattere internazionale, ieri si è presentato ai nastri di partenza della 10 Km in acque libere accanto ai migliori e più importanti atleti italiani rendendosi poi protagonista di una esaltante prova frutto di mesi di duro e impegnativo lavoro in vasca, alla ricerca e cura di ogni dettaglio finalizzato al conseguimento del miglior risultato in simbiosi con i dettami del suo allenatore. Nonostante le condizioni meteo avverse e la temperatura dell'acqua, particolarmente fredda, al punto da portare al ritiro di ben 18 atleti, Andrea Filadelli non si è fatto intimorire, mettendo in acqua qualità tecniche e determinazione che gli hanno permesso di conquistare la medaglia d'oro nella 10 km e quindi il titolo di campione italiano categoria juniores con il tempo di 2h 1min 6 secondi. Entusiasmo in casa “Idea Sport”, ma anche nella stessa Federazione Italiana Nuoto Liguria, per questo risultato davvero importante guadagnato con tanta pazienza al culmine di un intenso lavoro da parte di Filadelli in simbiosi con l'allenatore Renato Marchelli, nonostante un inverno non proprio fortunato causa acciacchi vari, nel quale il tecnico ha continuato comunque a stimolare il giovane atleta portandolo alla migliore condizione psicofisica, trasmettendogli non solo nozioni tecniche, ma anche quelle emozioni necessarie al raggiungimento di questo importante traguardo.