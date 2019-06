Calcio, Cairese. Il punto del ds Giribone. "Giocatori confermati, entro una decina di giorni i nostri programmi saranno chiari"

Voci, rumors e indiscrezioni si stanno facendo sempre più largo negli ultimi giorni dal cuore della Valbormida. C'è infatti grande curiosità per capire quale tipo di rapporto verrà istituito con l'Albissola, in attesa del probabile arrivo dei ceramisti al "Brin".

A fare chiarezza, dopo il summit di ieri sera, il direttore sportivo gialloblu, Matteo Giribone.

"E' stato un incontro utile. A stretto giro di posta avremo infatti un quadro della situazione piuttosto chiaro, con gli obiettivi che la società è pronta a prefissarsi per la prossima stagione. Da parte nostra il mister e i giocatori sono tutti confermati, poi a seconda del traguardo che andremo a perseguire evidentemente ci saranno delle variazioni all'interno dell'organico.

Gli interessamenti delle altre società nei confronti dei nostri giocatori? Siamo uomini di calcio e sappiamo come funzionano determinate dinamiche: l'anno scorso siamo stati promossi con un mese di anticipo e abbiamo avuto modo di arrivare a giugno con la squadra già fatta. Siamo in un momento di stand by e gli altri club stanno provando ad approfittarne, ma il nostro gruppo è forte e siamo convinti che aspetterà gli sviluppi societari in relazione alla collaborazione con l'Albissola. Entro una settimana, massimo dieci giorni, avremo tutti il quadro più chiaro".