Celle Ligure 7: approcciarsi per la prima volta a un nuovo campionato non è mai facile e ottenere l'obiettivo prefissato al primo colpo vale di per sè una sufficienza a dir poco piena.

Le basi poste in questa annata sono sicuramente preziose, resta da capire come si svilupperanno i piani tecnici per la prossima stagione, in attesa dell'eventuale conferma di mister Palermo e di buona parte dell'organico giallorosso.