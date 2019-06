Calcio. Elia Zunino lascia il Pietra Ligure non senza amarezza: "Per qualcuno ero diventato un peso"

E' arrivata ieri l'ufficialità della separazione tra Elia Zunino e il Pietra Ligure.

L'attaccante lascia i colori biancazzurri dopo aver segnato indiscutibilmente la storia del sodalizio nell'ultimo triennio, passando dalla promozione in Eccellenza fino al raggiungimento del sesto posto nel massimo campionato regionale.

Un interruzione del rapporto in parte già ventilata negli scorsi mesi, a conferma di un rapporto no del tutto sereno con l'ambiente pietrese.

Elia, diciamo che il tuo addio al Pietra Ligure non è stato proprio un fulmine a ciel sereno...

"Alcuni rapporti non erano del tutto sereni, ma ciò non cancella quanto di buono abbiamo realizzato. Penso alla promozione in Eccellenza, ad una salvezza brillante nella passata stagione, fino ad arrivare al consolidamento dell'ultimo anno. Con 60 gol realizzati in 3 anni, penso di aver fatto il possibile per il bene del Pietra Ligure".

Il logoramento dei rapporti può aver influito sul tuo rendimento inferiore nel corso del girone di ritorno?

"No, non cerco assolutamente alibi. Semplicemente ho avuto delle problematiche fisiche che non mi hanno permesso di essere al top della forma. Ci tengo comunque a ringraziare mister Pisano per quanto mi ha insegnato nel corso di questi anni: per me è stato un vero fratello maggiore, oltre che un bravo allenatore. Un grazie va anche al primo presidente, Antonino Micalizzi, con il sottoscritto si è sempre comportato nella maniera dovuta".

Traspare amarezza dalle tue parole.

"Semplicemente mi sarei aspettato un pizzico di riconoscenza in più, nei fatti e nei comportamenti, mentre per alcuni il sottoscritto era diventato solo un peso".

Il futuro?

"Diciamo che da ieri il telefono ha iniziato a squillare, ma ovviamente è ancora presto, preferisco prendermi il tempo necessario e ragionare con assoluta tranquillità".