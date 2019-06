Calcio, Prima Categoria. La fusione tra Rivarolese e Rapallo potrebbe spalancare le porte della Promozione al Camporosso

Le indiscrezioni circolate la scorsa settimana sulla possibile fusione tra Rivarolese e Rapallo si sono arricchite di un nuovo tassello che, indirettamente, potrebbe aprire a una serie di ripescaggi all'interno dei campionati ponentini.

Il Campomorone, come conferma Settimanasport.com (CLICCA QUI per leggere l'articolo), sarebbe infatti in pole position per l'ammissione in Promozione, dopo essersi aggiudicato il terzo posto nei playoff di Prima Categoria contro il Sarzana.

A catena, si libererebbe un ulteriore posto proprio in Prima Categoria, aprendo a un ulteriore ripescaggio dalla Seconda.

Ovviamente, prima bisognerà attendere l'ufficialità dell'operazione e le conferme federali, ma tutti gli indizi lasciano presagire a un esito favorevole per il sodalizio rossoblu.