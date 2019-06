Calcio, Playoff Promozione: Rivasamba multata per il parapiglia di fine gara, quattro giornate ad Antonelli

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF PROMOZIONE

GARE DEL 2/ 6/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA Euro 50,00 RIVASAMBA H.C.A.

Per il comportamento di un proprio sostenitore che si arrampicava sulla rete di recinzione per insultare pesantemente un calciatore avversario, scatenando in tal modo anche un parapiglia in tribuna che coinvolgeva 7/8 persone (rapporto del Commissario di Campo).

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

A gioco fermo colpiva con un pugno al petto un avversario, senza conseguenze lesive; mentre veniva invitato ad allontanarsi dal tdg, rivolgeva frasi irriguardose ai sostenitori della squadra avversaria che sostavano oltre la rete di recinzione, causando un'interruzione di gioco di 2 minuti.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

CASTELLO FABRIZIO (LOANESI S.FRANCESCO)

DI CARLO SAVERIO (RIVASAMBA H.C.A.)

PATERNO DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

FEDERICI ALBERTO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

GARASSINO GIANVITO (LOANESI S.FRANCESCO)

BUSI MORRIS (RIVASAMBA H.C.A.)

CAPALBO LUCA (RIVASAMBA H.C.A.)