Calcio, Vadese: nel week end arriva la festa degli sportivi Vadesi, organizzata dal club azzurrogranata

Sabato 8 e domenica 9 giugno la ASD Vadese Calcio 2018 in collaborazione con la sms San Genesio organizzano la 1 festa degli sportivi Vadesi

Una festa con buon cibo e buona musica che ha lo scopo di evidenziare come lo sport ben fatto è qualcosa più di un campo da gioco.

Per la Vadese Calcio 2018 questa festa, organizzata per onorare tutte e tutti gli sportivi locali, racchiude una parte della propria missione cioè la costruzione di relazioni e contatti, tra giovani e meno giovani, per rafforzare i rapporti umani e lasciare messaggi positivi e costruttivi. Cogliamo l’occasione per invitare il Vado FC, la Sabazia Pallavolo è il Vado basket alla festa, magari con le proprie divise ufficiali, per onorare lo sport insieme e soprattutto sabato sera tifare tutto insieme per la nazionale italiana durante la proiezione della partita che si terrà durante la sagra