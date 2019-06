Calciomercato. COLPO A SORPRESA, Elia Zunino saluta la Liguria e va in Emilia

IL comunicato ufficiale

Dalla Liguria arriva Elia Zunino

La Virtus Castelfranco pesca dalla riviera ligure il suo nuovo attaccante. Un pezzo da 90 per la società del Presidente Paolo Chezzi che è lieta di accogliere Elia Zunino.



Il neo biancogiallo, classe '95, dopo il settore giovanile tra Genoa e Carpi, ha giocato in Piemonte nell'Acqui Terme in Serie D, da lì in avanti l'avventura in Liguria. Prima il Loanesi San Francesco (27 reti in due annate), poi il Pietra Ligure. Le difese lo conoscono bene perché Elia, pur essendo una seconda punta, ha un enorme fiuto del gol. Nel 2017 ha portato il Pietra Ligure in Eccellenza con la bellezza di 23 marcature, nella passata stagione ha timbrato il cartellino 16 volte.

Benvenuto Elia!!!