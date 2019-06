Calciomercato. E' rescissione consensuale tra il Pavia e Piergiorgio Barchi

Dopo la travagliata stagione conclusasi con la retrocessione dalla serie D all'eccellenza della nobile decaduta squadra lombarda, il promettente difensore classe 2001 ha rescisso il contratto.

"Fortunatamente ho ricevuto interesse da alcune realtà importanti di serie D, la categoria che ritengo più formativa per me in questo momento, e da alcune squadre di Eccellenza. Questo mi fa piacere e mi consente di decidere al meglio col mio procuratore. Io punto a rimanere in serie D, se poi non dovessi trovare un accordo soddisfacente il cuore mi porterebbe nuovamente all' ALBENGA."