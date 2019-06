Nuoto: Filadelli pigliatutto, arriva l'oro tricolore Juniores anche nella 5 km in acque libere

Dopo la strepitosa prestazione di lunedì scorso nella 10 km ai campionati italiani assoluti di nuoto in acque libere che lo ha visto conquistare la medaglia d'oro laureandosi campione italiano per la categoria juniores, l'atleta Andrea Filadelli, tesserato per la società “Idea Sport ssd” di Albenga, ha trionfato anche nella 5 km al termine di una caparbia prestazione nella quale hanno fatto la differenza non solo le qualità tecniche, ma anche il notevole stato di forma raggiunto, frutto di una preparazione curata nei minimi dettagli dal tecnico Renato Marchelli che ha sempre creduto nelle potenzialità del giovane atleta della società ingauna consentendogli, attraverso i metodi di allenamento, di esprimerle al meglio. Nonostante le fatiche della 10 km, resa ancora più difficile dalle condizioni meteo avverse, Andrea ha condotto una gara pressochè perfetta mettendosi alle spalle atleti professionisti di grande livello espressione delle rappresentative delle fiamme oro, marina militare e centro sportivo carabinieri, concludendo i 5 km in un tempo di 56 minuti e 21 secondi, laureandosi campione italiano per la categoria juniores sotto gli occhi del suo tecnico che non ha mai smesso di incoraggiarlo. I due titoli italiani costituiscono ulteriore conferma di come il giovane atleta di Cisano sul Neva stia conoscendo un crescendo di importanti risultati che lo collocano tra le giovani speranze del panorama natatorio azzurro, come peraltro dimostrato dalle convocazioni ai collegiali della nazionale italiana.