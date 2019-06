Pallacanestro Alassio, l’Under 15 vince la prima Edizione Nazionale dell'ANGT

I ragazzi gialloblu iniziano venerdì giocando con Pallacanestro Le Bocce Erba , squadra arrivata ai play off del Gold Lombardo, ed é partita difficile vista la fisicità avversaria e il modo di giocare più evoluto rispetto a quello alassino. L’Alassio parte bene ma la formazione lombarda recupera meritatamente. Nell’ultimo quarto, in un finale emozionante, i gialloblu con carattere riuscono a vincere 61-58.

Sabato mattina la compagine alassina affronta Gimar BasketLecco , anch'essa formazione lombarda che ha raggiunto i play off del Gold, ed é una gara giocata ad un'ottima intensità contro una squadra che nel corso degli anni verrà fuori perché si vede che ha elementi ancora indietro nello sviluppo ma di ottima tecnica. Alla lunga l’Alassio vince 49 - 73 in una partita più difficile di quanto dica il risultato finale



Nel pomeriggio l’Alassio gioca con Asd Oasi Laura Vicuna Basket che ha disputato l'Eccellenza in Piemonte e lo scorso anno é arrivata alla Final Four di categoria. I gialloblu favoriti dal fatto che il bravo playmaker avversario era out per un infortunio occorso al mattino riescono a condurre la partita giocando con tanto ritmo vincendola 73-59 accedendo così alla finalissima di Domenica.