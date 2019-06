Calcio. Il Plodio ufficializza la separazione con mister Brignone

Il comunicato ufficiale della società:

"Purtroppo, nel calcio in particolare, certi cicli sono destinati a concludersi e certe strade sono destinate a separarsi, ma l'affetto e i ricordi di aver costruito qualcosa di straordinario, beh quelli sono indissolubili ed indimenticabili. Il tuo nome è marchiato a fuoco nella storia della nostra società, sarai per l'eternità il mister della promozione in prima categoria, la nostra prima volta. Ti siamo infinitamente grati per tutto quello che ci hai dato e per aver difeso ed onorato i nostri colori con una passione ed un amore unici. Dopo 92 partite, 38 vittorie, 24 pareggi, 30 sconfitte, 133 goal realizzati e 118 subiti si è deciso di iniziare una nuova avventura, nella speranza che possa essere ricca di soddisfazioni come quella trascorsa con te in panchina. Arrivederci Massi, siamo certi che le nostre strade si incontreranno nuovamente, per ora non possiamo fare altro che augurarti il nostro più grosso in bocca al lupo per il tuo futuro e per le tue nuove esperienze, che ti aiuteranno a crescere ulteriormente come mister, e non smetteremo mai di ringraziarti per il lavoro svolto e per le emozioni che hai saputo regalarci".