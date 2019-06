Ottimi risultati per il Settore Giovanile del Vado FC al Trofeo Cogno

Andando con ordine e partendo dalle categorie dei più piccoli, la squadra dei 2011, ben diretta dal duo Bossolino e Laganaro, ha battuto in finale una coriacea Cairese per 2-1, dopo aver vinto in semifinale contro i padroni di casa del Legino per 5-1. I Primi Calci 2010 di Gandolfo e Tona hanno vinto in finale contro i nerazzurri del Varazze per 7-4, nonostante il primo tempo si fosse concluso con il parziale di 3-0 a favore del team varazzino. Una grande rimonta, però, ha permesso alle giovani promesse rossoblù di aggiudicarsi il trofeo. La leva 2009, diretta splendidamente dai mister Remonato e Giurintano, dopo aver vinto in semifinale con i rivali storici del Legino per 2-1, aspetta la finale di lunedì prossimo contro gli striscioni biancoblù del Savona. Grande impresa, invece, della squadra 2008 di Fabrizio Grossi che ha sconfitto in finale il Savona per 1-0 con una rete di Alessio Scancarello. Anche gli Esordienti 2006 di Maurizio Pilleri e Sergio Fucci, nonostante fossero reduci dal torneo di Olbia e stanchi del viaggio in nave, dopo una combattuta finale, hanno sconfitto il Savona. La partita è terminata 1-1, ma i calci di rigore hanno sancito la vittoria dei giovani rossoblù vadesi.