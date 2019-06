Calcio, Finale. Si riaprono le porte di Coverciano per Pietro Buttu, il tecnico parteciperà da martedì al Corso Uefa A

Le conseguenze dell'irrefrenabile esultanza di Pietro Buttu contro la Cairese erano costate parecchio all'ormai ex tecnico dell'Imperia.

I problemi alla caviglia avevano infatti portato alla sospensione del tecnico dalla guida della Prima Squadra e soprattutto alla rinuncia al corso Uefa A di Coverciano, per il quale l'attuale allenatore de Finale era stato ammesso.

Fortunatamente, però, è arrivata la nuova chiamata dal Centro Tecnico Federale, pronto a convocare Buttu, insieme ad altri big del calcio italiano (come Daniele Galloppa, Beppe Gemiti, Alessandro Gamberini, Marco Marchionni e Marco Donadel) per il via del corso di Secondo Livello, in programma martedì prossimo proprio a Coverciano.