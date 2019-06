Calcio, Soccer Borghetto. Speranze e auspici per Gianluca Cama: "Gruppo speciale, ripartiamo con umiltà e ambizione"

Si è conclusa con una serata ricca di sorrisi la stagione 2018/2019 del Soccer Borghetto.

Per i biancorossi è arrivata infatti un'insperata qualificazione ai playoff, nonostante l'appellativo di matricola, merito anche di chi ha lavorato dietro le quinte con impegno e dedizione, come Gianluca Cama.

"Abbiamo vissuto una stagione davvero fantastica - sottolinea il dirigente borghettino - dato che per l'intero campionato non siamo praticamente mai usciti dai primi cinque posti della graduatoria ma siamo particolarmente felici perchè nel corso del tempo siamo riusciti a costruire un gruppo coeso, a partire dalla dirigenza fino ad arrivare ai giocatori, pronto a remare davvero sempre nella medesima direzione.

Peccato solo per la partita con il Camporosso, dove siamo stati sconfitti di misura, ma credo che non si debbano avere rimpianti per quanto siamo riusciti a dimostrare.

L'obiettivo per la prossima stagione? Bisogna mantenere umiltà e piedi a terra, pensando alla salvezza nel più breve tempo possibile, poi magari tenteremo di ripeterci con un posizionamento playoff. Credo comunque che l'organico non sarà rivoluzionato, al massimo potranno esserci dei piccoli ritocchi. Ripeto, sarà basilare rivivere lo stesso clima e le stesse emozioni, magari come quella che ci ha regalato Serra, con il gol nel finale nel derby contro il Borghetto".