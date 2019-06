Calciomercato. Arriva Paterno. Assalti respinti per Luca Ruggiero, il centrocampista resta all'Andora

Prende sempre più forma il progetto della nuova AC Andora. Dopo il blocco di riconferme della scorsa settimana è ufficiale anche la permanenza in biancoblu del giovane Luca Ruggiero, classe 2000. Malgrado i molti rumors di mercato delle ultime settimane, il centrocampista ha scelto ancora Andora, preferendola al corteggiamento di società di categorie superiori. In ottica “linea verde” è concluso anche l’accordo con un altro ragazzo classe 2000, un attaccante di ottime prospettive, come Vincenzo Paterno, lo scorso anno in forze all’Alassio FC.

Anche lui ha preferito l’avventura in biancoblu alle avances di società di Promozione. Due notizie a cui tiene molto il Vice Presidente Alfonso Lo Re “Avere in squadra due giovani andoresi di belle prospettive come Luca e Vincenzo era una priorità per tutta la società, in particolar modo per dare il giusto segnale a tutto l’ambiente: stiamo lavorando perché, dai più piccoli ai “grandi”, l’Andora sia la squadra dei ragazzi di Andora.”