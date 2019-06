Nuoto giovanile: l'Idea Sport continua a brindare, arriva l'argento anche per Amelia Celiberti nella 2.5 km

Dopo le esaltanti prestazioni di Andrea Filadelli, laureatosi campione italiano juniores nei 5 e 10 km ai campionati italiani assoluti di nuoto in acque libere, un'altra giovane atleta della società “Idea Sport ssd” di Albenga si è resa protagonista di una entusiasmante prestazione nella 2,5 km in acque libere di Piombino. La giovane nuotatrice Amelia Celiberti, classe 2006, originaria anche lei di Cisano sul Neva come il compagno di squadra Andrea Filadelli, ha conquistato la medaglia d'argento nella 2,5 km ai campionati italiani assoluti di nuoto al termine di una gara affrontata con giudizio, grinta e determinazione chiudendo con un tempo di poco superiore ai 34 minuti.

Alla competizione hanno partecipato le migliori atlete del panorama natatorio nazionale, ma la giovane atleta dell'Idea Sport, anche lei agli ordini dell'infaticabile tecnico Renato Marchelli, non si è fatta intimorire garantendo una prestazione che premia il costante lavoro condotto sino ad oggi in una specialità, quella del nuoto di fondo, che richiede grande resistenza, preparazione atletica e una non comune determinazione.

L'ottimo risultato conseguito da Amelia, che segue i due titoli iridati di Andrea, fornisce l'ennesima conferma di un vivaio, quello della società “Idea Sport ssd” di Albenga, in costante evoluzione verso traguardi sempre più importanti nel panorama regionale e nazionale, grazie all'eccellente lavoro di uno staff tecnico competente in grado di trasmettere i giusti stimoli ed emozioni ai suoi giovani atleti.