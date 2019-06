Calcio, Albenga. Spunta il nome di Monti, ma sono ancora tante le variabili in campo (elezioni comprese)

Parlare di destino racchiuso in 24 ore potrebbe apparire eccessivo, ma quel che è certo è che domani sera il quadro futuro dell'Albenga Calcio potrebbe essere quanto meno maggiormente delineato.

La riunione pubblica convocata per lunedì sera alle 21:00 all'Annibale Riva potrebbe svelare buona parte dei quadri tecnici, con Giuseppe Marino in pole per assumere la carica di presidente del club. Per quanto concerne il ruolo dell'allenatore, il nome più ricorrente è quello di Ivan Monti, ma bisognerà davvero attendere l'ufficialità di ogni casella all'interno dell'organigramma, ancora prima di lasciarsi andare alle indiscrezioni.

Svolte improvvise non sono da escludere, ancor di più in attesa dell'esito del ballottaggio per la carica di primo cittadino, dato che la campagna elettorale delle ultime settimane ha pesantemente coinvolto anche l'ambiente calcistico ingauno.