Tornei Estivi. La 3° Savona Cup Libertas 2019 sulla rampa di lancio

"Stupire ancora e andare a caccia del record di partecipanti" questo l'obiettivo che si è prefissato il gruppo di lavoro addetto alla programmazione e gestione della oramai tradizionale rassegna del calcio savonese doc. Dedicata al compianto cav. Lelio Speranza, indimenticabile presidente storico del CONI provinciale di Savona, la terza edizione della Savona Cup, il torneo di calcio amatoriale organizzato in collaborazione con il Centro Provinciale Libertas Savona, è sulla rampa di lancio pronto ad infuocare l'estate calcistica by night. Il prestigioso trofeo, nato nel 2017 riproponendosi con una riaggiornata veste grafica cercherà di bissare il grande successo riscosso nelle due passate edizioni.

Il torneo di calcetto a 7 giocatori si svolgerà per la prima volta nel più centrale campo sportivo “Carlo Rondoni” in Via Trincee (anzichè allo Scaletti di Lavagnola), da lunedì 1 luglio a sabato 14 luglio, per due settimane di puro divertimento. Le iscrizioni sono già state aperte e per chi volesse aderire alla competizione ( si vorrebbe arrivare a ben 20 squadre) può mettersi in contatto con il responsabile amministrativo Niccolò Enrile(338/7705498) o con il responsabile organizzativo Gabriele Siri (328/5483017), i quali verranno coadiuvati dai responsabili operativi Giacomo Conterno e Federico Lanero.La manifestazione sarà come sempre coordinata e gestita da un apposito Comitato, che avrà l’ausilio del cav. Roberto Pizzorno, Presidente Regionale Libertas e Delegato Provinciale CONI, e del dott. Felicino Vaniglia, Responsabile Regionale Libertas Calcio giovanile e amatoriale, i quali vigileranno sulla buona riuscita dell'evento.La compagine vincitrice maturerà il diritto di disputare le finali nazionali di calcio a sette e a cinque Libertas (ancora da programmare) in rappresentanza della Liguria, una kermesse che ha visto le selezioni savonesi centrare ben due ori in quel di Cervia nel 2017 e che nel 2018 hanno regalato due titoli nelle finali regionali di Coppa.Durante le emozionanti serate di gioco sono previste novità e gradite sorprese per allietare il pubblico presente. Affrettatevi dunque ad iscrivervi perchè i posti disponibili sono destinati velocemente ad esaurirsi. La promessa del comitato organizzatore :"Cureremo la qualità dell’arbitraggio, implementeremo la ricchezza del monte premi e perfezioneremo ulteriormente i rapporti con quanti ci permettono di realizzare questo importante appuntamento estivo del calcio dilettantistico, con riferimento in particolare alla società Priamar, al Comune di Savona, agli sponsor, e ai media che ancora una volta siamo certi che ci seguiranno con entusiasmo e puntualità”.