Ginnastica acrobatica: Sabrina Lanfranco e Matilde Gallan si laureano vice campionesse italiane Uisp

Dopo gli ottimi risultati regionali, in cui le ragazze della Asd Toirano hanno conquistato numerosi podi e scudetti, buone le prestazioni in questa attesa finale.

Ottimo risultato anche per il trio Sara Ricci , Ilenia Sola e Giulia Lopreiato che hanno conquistato il 3' posto, cosi come per il quartetto formato da Denise Olmi , Alice Pastore , Giulia Cama e Greta Shllegaj che con grande emozione, ha concluso sul podio quest' anno di gare. Bene anche tutte le altre combinazioni che, anche in questa occasione, hanno dimostrato l'intenso e ben fatto lavoro di preparazione che questa disciplina richiede, piazzandosi tra le prime dieci classificate: Alice Guidotti , Mara Bissi , Ilaria Santini, Serena Gallan , Beatrice Cucco , Rebecca Saglibene e Agnese Saglibene , quest'ultime alla loro prima esperienza in circuito nazionale.