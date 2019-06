Calcio, Prima Categoria. Il pagellone del Soccer Borghetto, matricola alla riscossa

Soccer Borghetto 8: non si è certo presentato ai nastri di partenza di Prima Categoria impreparato, ma pensare di chiudere al quarto posto è una cosa che in pochi si sarebbero immaginati. Il club del Presidente Ferrara ha vissuto questo anno da matricola sempre ai vertici della classifica, mancando solo per poco la conquista dei playoff.

Non si può certo nascondere che avere in rosa un giocatore del calibro di Marco Carparelli, 23 i suoi goal in stagione, non ti dia quell’aiuto in più sotto il profilo dell’esperienza, ma comunque i biancorossi hanno giocato da vera squadra e questo li ha favoriti nella conquista di un piazzamento più che nobile.

Una menzione speciale va fatta anche a mister Porcella, condottiero biancorosso per tre quarti di stagione, “esonerato” per dare la scossa ad una squadra in fase calante.